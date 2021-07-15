Городской суд Санкт-Петербурга отказал историку Соколову в иске к бывшей сожительнице

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменений решение Петроградского районного суда, отказавшего в удовлетворении иска историку Олегу Соколову, осужденному за убийство своей сожительницы Анастасии Ещенко.

Соколов подавал иск к бывшей сожительнице Екатерине Пржигодзкой и ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязании опровергнуть порочащие сведения и возмещении морального вреда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ранее суд также отказал Соколову в удовлетворении аналогичного иска к публицисту Евгению Понасенкову, с которым у историка давний конфликт. Впрочем, у Понасенкова тоже не получилось засудить Соколова.