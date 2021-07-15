В Екатеринбурге стартует уже третий в этом году этап опрессовок

На следующей неделе в Екатеринбурге стартует очередной, уже третий по счету этап опрессовок теплосетей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, гидравлические испытания пройдут в период с 19 по 23 июля. В каждый из этих дней они будут начинаться в 23 часа, а заканчиваться в 6 часов на следующий день. На время опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и сетей необходимо провести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов и организовать надзор.

В случае обнаружения утечек горячей воды следует звонить по телефонам: 329-33-52, 329-37-52 или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер Екатеринбургской теплосетевой компании), а также 222-30-05 (Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба).

Напомним, второй этап опрессовок в уральской столице проходил в июне, испытания выдержал 91% трубопроводов. Всего в этом году запланировано четыре этапа.