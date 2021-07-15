15 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
озеро Тургояк (2016) | Фото: Накануне.RU

На озере Тургояк после обнаружения кишечной палочки закрыли для купания городской пляж

На озере Тургояк после обнаружения в воде кишечной палочки закрыли для купания городской пляж.

Как сообщили Накануне.RU в региональном минеэкологии, запрет действует только на городской пляж. В остальных местах купание разрешено.

"Запрет связан с превышениями по колиморфным бактериям, иными словами кишечная палочка", - отметили в ведомстве.

В минэкологии придерживаются прежней версии, что сыпь появилась из-за аллергической реакции на цветение водорослей и пыльцу деревьев. Это были единичные случаи, новых жалоб не поступало. "Аллергическая реакция слабо связана с кишечной палочкой. У кишечной инфекции совсем другие симптомы", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, жители Челябинской области пожаловались на сыпь после купания в озере Тургояк. В министерстве экологии региона сообщили, что это единичные случаи и связаны с аллергической реакцией. Роспотребнадзор проверил качество воды в озере Тургояк после жалоб жителей. В районе городского пляжа вода не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

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Теги: озеро, Тургояк, кишечная палочка,



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