Жителю Дегтярска выставили счет в 9,3 млн рублей за газификацию дома

Свердловчанину, решившему построить дом в Дегтярске, предъявили счет за газификацию жилья в 9,3 млн руб. За эти деньги специалисты собираются подключить частную территорию к точке, находящейся в 2,5 км от дома, в то время как ближайшие магистрали высокого и низкого давления находятся примерно в 150-200 м.

Как сообщает "Mash", при строительстве Сурен Бардинов дошел до вопроса с трубами и подал заявку, которую чуть позже одобрили. Однако счет, в три раза превышающий стоимость самого дома, сильно удивил свердловчанина.

"Мы вроде слышали, что президентская программа есть по поводу газа. Но у меня сложилось впечатление, что они хотят за мой счет осуществить президентское послание. Мы планируем и дальше покупать дрова, уголь. Лес недалеко, дровосеки ездят сами дрова предлагают", - рассказал Бардинов.

По словам специалистов, произвести газификацию при помощи ближайших источников невозможно из-за неких технических проблем. При этом соседей Сурена Бардинова подключили без каких-либо трудностей за 65 тыс. руб. к магистрали, находящейся в 70 м от из дома.

"Точка подключения располагается около 1,5 км, поэтому в данном случае применение льготных тарифов не предполагается. Поэтому газораспределительная организация посчитала такую сумму. Мы понимаем, что это переходит рамки разумного", - прокомментировал ситуацию первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

С проблемами газификации недавно столкнулась и другая свердловчанка из Краснотурьинска. на "Прямой линии" с президентом Светлана Култыгина рассказала главе государства, что к ее участку не могут подвести газ, а дрова очень дорогие. При этом, по ее словам, на даче мэра, что находится по соседству, газ уже давно имеется.

В этот же день женщину навестил сам глава города, который пообещал обеспечить дровами 70-летнюю пенсионерку. Спустя неделю по поручению главы региона Евгения Куйвашева в Свердловской области появился штаб по развитию газификации и газоснабжения.

Напомним, процент газификации в Свердловской области составляет 55%, тогда как в среднем по стране 71,4%. Мы уже писали о ситуации, когда в Новой Ляле мэр якобы отказал жителям в газификации, но при этом протянул газопровод через их район. Людям же пришел ответ, в котором, по сути, имеется дискриминация по возрасту и имущественному положению: "Средний возраст проживающего в районе населения составляет 49 лет с доходом 12 тыс. руб.". Вообще же в регионе стоимость подключения к газу доходит до 23 млн руб., о таком ценнике под Екатеринбургом мы рассказывали.