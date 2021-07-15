15 Июля 2021
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Спорт В России
Станислав Черчесов главный тренер сборной России по футболу (2016) | Фото: ТАСС

Черчесов отказался от неустойки за досрочный разрыв контракта

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался от выплаты ему неустойки за досрочный разрыв контракта. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

"Да, я подтверждаю это, он отказался", - цитирует его "Интерфакс".

РФС объявил о досрочном расторжении контракта с Черчесовым 8 июля. Позже тренер прокомментировал свой уход из сборной. "Важный момент - меня не увольняли, со стороны тренерского штаба выполнены все задачи, которые прописаны в контракте", - заявил он.

Дюков заявлял: "Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта".

Напомним, на проходящем Евро-2020 российская команда под руководством Черчесова заняла последнее место в своей группе и одной из первых вылетела с чемпионата. Его работа на посту главного тренера сборной России на Евро-2020 была признана техническим комитетом РФС неудовлетворительной. Тем не менее, ему выразили доверие.

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Теги: станислав черчесов, рфс



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