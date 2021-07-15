15 Июля 2021
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Общество Свердловская область
скорая, автомобиль, фонд святой екатерины, медицина (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины передал новые автомобили в больницы Свердловской области

Учредители Фонда святой Екатерины приобрели и передали три новых автомобиля в больницы Свердловской области для работы выездных бригад Режевского и Ивдельского района и оперативной транспортировки больных, сообщили Накануне.RU в Фонде.

«Помощь больницам городов и районов Свердловской области является важным направлением в работе Фонда Святой Екатерины. Помимо обеспечения средствами индивидуальной защиты, Фонд решает конкретные проблемы медучреждений на этих территориях. Таким примером служит передача служебного автотранспорта Ивдельской и Режевской районным больницам. И эта работа будет продолжена», — комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

В Ивдель передали машину скорой медицинской помощи класса В на базе УАЗ «Профи», которая обладает повышенной проходимостью в условиях сложного рельефа. Комплектация автомобиля соответствует всем требованиям Минздрава и дооснащена токсикологическим набором и лестничными шинами для фиксации различных частей тела при переломах.

скорая помощь, фонд святой екатерины(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Главврач Ивдельской ЦРБ Алексей Баженов заявил, что автомобиль в самые кратчайшие сроки выйдет на линию. "На сегодняшний день наша районная больница обслуживает 22 500 человек. Новая машина позволит нам оказывать бесперебойную помощь населению района. Она имеет высокую проходимость и понятную эксплуатацию, в случае какой-то неожиданной поломки ее проще ремонтировать, легче найти детали", - сказал Алексей Баженов.

татьяна прусевич, фонд святой екатерины(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Два «Ларгуса» для выезда врачебных бригад и доставки лекарств получила от Фонда святой Екатерины Режевская районная больница. Эти новые авто станут заменой устаревшим транспортным средствам, которые за 13 лет прошли более 400 000 километров. Больница обслуживает 27 000 человек, которые живут в том числе и в отдаленных населенных пунктах района.

скорая, автомобиль, фонд святой екатерины, медицина(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«Если раньше в день это было 15 вызовов, то сейчас эта цифра доходит до 150. И конечно, эта нагрузка легла на автопарк больницы, который не молод. Мы обратились с просьбой о поддержке к Фонду святой Екатерины, который нам регулярно помогает со средствами индивидуальной защиты, а сегодня передал два новых автомобиля. Этот подарок позволит нам еще более успешно оказывать столь необходимую помощь пациентам с COVID», — отмечает главный врач Режевской ЦРБ Александр Язвенко.

скорая, автомобиль, фонд святой екатерины, медицина(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, учредители Фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский передали Екатеринбургу 55 автомобилей скорой медицинской помощи, а общий объем поддержки системы здравоохранения перевалил за 1,8 млрд рублей.

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Теги: скорая, автомобиль, фонд святой екатерины, медицина, андрей козицын, игорь алтушкин, андрей симановский



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