"Гнев абсолютно оправдан": Песков оценил просьбу жителей омского села к Меркель о ремонте дороги

Ситуация с дорогами в омской деревне, жители которой обратились с просьбой о помощи к канцлеру Германии Ангеле Меркель, — недопустимая халатность властей, заявили в Кремле.

Гнев жителей этого села по отношению к властям абсолютно оправдан, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "они абсолютно правы", сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры", — сказал представитель Кремля.

Ранее в администрации канцлера Германии Ангелы Меркель ответили на обращение жителей омской деревни Верхний Карбуш с просьбой о ремонте дороги. Там заявили, что "госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации".

После того, как жители деревни записали видеообращение к Меркель и распространили его в соцсетях, власти сообщили об успешном прохождении экспертизы проекта ремонта. Однако потом местный Минстрой проект завернул, объяснил это изменением стоимости работ.