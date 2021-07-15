15 Июля 2021
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Общество В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2014) | Фото: Накануне.ru

"Гнев абсолютно оправдан": Песков оценил просьбу жителей омского села к Меркель о ремонте дороги

Ситуация с дорогами в омской деревне, жители которой обратились с просьбой о помощи к канцлеру Германии Ангеле Меркель, — недопустимая халатность властей, заявили в Кремле.

Гнев жителей этого села по отношению к властям абсолютно оправдан, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "они абсолютно правы", сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры", — сказал представитель Кремля.

Ранее в администрации канцлера Германии Ангелы Меркель ответили на обращение жителей омской деревни Верхний Карбуш с просьбой о ремонте дороги. Там заявили, что "госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации".

После того, как жители деревни записали видеообращение к Меркель и распространили его в соцсетях, власти сообщили об успешном прохождении экспертизы проекта ремонта. Однако потом местный Минстрой проект завернул, объяснил это изменением стоимости работ.

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Теги: дмитрий песков, омская деревня, ремонт дороги, ангела меркель



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