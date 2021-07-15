СМИ: Футболисты ЦСКА отказались вакцинироваться от коронавируса

"Чемпионат" сообщил об отказе футболистов ЦСКА в полном составе вакцинироваться от коронавируса. Издание ссылается на два источника, близких к руководству клуба.

"Во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководству клуба. Сейчас в команде вакцинированы только работники". – говорит один из инсайдеров.

Официально эта информация еще не подтверждена.