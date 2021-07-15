15 Июля 2021
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Экономика В России
самолёт ан-2 (2016) | Фото: Накануне.ru

"Есть острая потребность в новых самолетах": в Кремле оценили состояние российской авиатехники

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков согласился с тем, что изношенный парк авиатехники российских авиакомпаний может создавать проблемы с безопасностью.

"Тут есть правда, у региональных авиакомпаний налицо острая потребность в новых самолетах", - заявил Песков журналистам.

Между тем, на этой неделе стало известно, что Минпромторг не против потратить на производство новых самолетов денег из ФНБ. Правда, сейчас очевидно, что небольшие компании в условиях пандемии и кризиса не могут себе позволить такие покупки даже в лизинг, так что, возможно, выкупать произведенные за государственный счет самолеты придется на государственные же деньги.

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Теги: авиапарк, самолеты, дмитрий песков



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