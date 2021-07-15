Директора челябинского предприятия будут судить за неисполнение решений суда

В Челябинской области в отношении директора ООО "Октябрьское" Красноармейского района возбуждено уголовное дело в связи со злостным неисполнением судебных решений в пользу поставщиков топливно-энергетических ресурсов, предприятия ЖКХ и физического лица, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по региону.

С предприятия взыскивается задолженность в рамках 22 исполнительных производств на общую сумму более 5,5 млн рублей. В результате применения мер принудительного удалось взыскать чуть более 1 млн рублей.

Однако было установлено, что директор организации имел реальную возможность исполнить судебные решения, но поступающие в кассу деньги тратил по собственному усмотрению, игнорируя решения суда. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.