В Иркутске суд арестовал мужчину, угрожавшего сбросить трехлетнего сына

Суд в Иркутске отправил под арест на два месяца мужчину, который угрожал сбросить с балкона 14-го этажа своего трехлетнего сына.

Иркутянин частично признал вину, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

34 летний мужчина обвиняется в покушении на убийство малолетнего ребенка. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции, в том числе за угрозу убийством.

Напомним, инцидент произошел 13 июля. Мужчина перелез через перила балкона высотки с 3-летним ребенком на руках. После многочасовых переговоров он отдал ребенка жене, а потом и сам забрался обратно в квартиру, где и был задержан.

Представитель иркутского областного полицейского главка сообщил, что женщина несколько дней назад обращалась в полицию с жалобами на побои, у нее были следы нанесения травм.