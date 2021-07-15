15 Июля 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
В Иркутске мужчина с ребенком на руках угрожает спрыгнуть из окна многоэтажки (2021) | Фото: Telegram / Baza

В Иркутске суд арестовал мужчину, угрожавшего сбросить трехлетнего сына

Суд в Иркутске отправил под арест на два месяца мужчину, который угрожал сбросить с балкона 14-го этажа своего трехлетнего сына.

Иркутянин частично признал вину, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

34 летний мужчина обвиняется в покушении на убийство малолетнего ребенка. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции, в том числе за угрозу убийством.

Напомним, инцидент произошел 13 июля. Мужчина перелез через перила балкона высотки с 3-летним ребенком на руках. После многочасовых переговоров он отдал ребенка жене, а потом и сам забрался обратно в квартиру, где и был задержан.

Представитель иркутского областного полицейского главка сообщил, что женщина несколько дней назад обращалась в полицию с жалобами на побои, у нее были следы нанесения травм.

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Теги: иркутск, отец, ребенок, балкон



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Ранее 13.07.2021 12:59 Мск В Иркутске мужчина перелез через балкон высотки и угрожает скинуть ребенка


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