15 Июля 2021
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Лесной пожар (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / Алексей Зарицкий

В Краснокамске из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня

В Краснокамске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Как сообщили Накануне.RU в Единой дежурной диспетчерской службе(ЕДДС) Краснокамского городского округа, причиной введения ЧС стали лесные пожары.

"В районе станции Шабуничи Краснокамского городского округа происходит горение леса. Просим жителей города не волноваться, к ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС, лесопожарного центра, ГКУ "Закамское лесничество", арендаторы леса, силы МКУ "УГЗЭП" Ведется постоянный мониторинг обстановки, с целью недопущения развития ситуации", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 93 человека, 32 единиц техники.

Краснокамцев призывают не посещать леса, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Также в ЕДДС сообщили, что содержание вредных примесей в воздухе соответствует нормам. Роспотребнадзор в ежедневном режиме мониторит состояние воздуха.

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Теги: лесной пожар, режим чс, краснокамск



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