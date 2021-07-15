В Краснокамске из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня

В Краснокамске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Как сообщили Накануне.RU в Единой дежурной диспетчерской службе(ЕДДС) Краснокамского городского округа, причиной введения ЧС стали лесные пожары.

"В районе станции Шабуничи Краснокамского городского округа происходит горение леса. Просим жителей города не волноваться, к ликвидации пожара привлечены силы и средства МЧС, лесопожарного центра, ГКУ "Закамское лесничество", арендаторы леса, силы МКУ "УГЗЭП" Ведется постоянный мониторинг обстановки, с целью недопущения развития ситуации", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 93 человека, 32 единиц техники.

Краснокамцев призывают не посещать леса, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Также в ЕДДС сообщили, что содержание вредных примесей в воздухе соответствует нормам. Роспотребнадзор в ежедневном режиме мониторит состояние воздуха.