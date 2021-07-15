"У нас своих вакцин хватает": Кремль не видит нужды в регистрации иностранных препаратов

Тема взаимного признания вакцин стоит на повестке дня, но в одностороннем порядке признавать иностранные препараты от коронавируса Россия не собирается, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что власти страны надеются обсудить вопрос взаимного признания вакцин с ЕС, но пока конкретных результатов нет.

При этом Песков считает, что в России сейчас хватает своих вакцин и в иностранных нет потребности. Он также не видит в отсутствии иностранных вакцин причину отказа некоторых граждан от вакцинации: "У нас своих четыре вакцины. Разве это не возможность выбора?".

Сейчас ни американские, ни европейские производители не претендуют на регистрацию своих вакцин в России. Эксперты считают, что западным компаниям это просто не выгодно. Между тем, россияне часто объединяются и просят у властей разрешить вакцинацию иностранными препаратами. Например, с таким обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину выступил Шереметьевский профсоюз летного состава.