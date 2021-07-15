СИБУР подписал соглашение о передаче тобольского аэропорта под управление "Аэропортов Регионов"

Инфраструктура аэропорта в Тобольске, после ввода в эксплуатацию, будет передана в доверительное управление УК "Аэропорты Регионов". Соответствующее соглашение, которое будет действительным на протяжении пяти лет, подписано представителями СИБУР и оператора.

"Тобольск – современный, многогранный город, которому во многом удалось сохранить свой исторический и культурный облик, традиции в сочетании с современностью. Его самобытность, исторические, природные, индустриальные достопримечательности гармонично дополнят друг друга, что может стать одним из определяющих факторов привлекательности для путешественников. Кроме того, город уже давно является одним из центров бизнес поездок и промышленного туризма в нашей стране. А аэропорт вдохнет новую жизнь в развитие этих направлений, даст возможность широкому кругу любознательных людей узнать город и регион с необычных для обывателя сторон", – подчеркнула член правления – управляющий директор СИБУРа Марина Медведева.

Напомним, что взлетно-посадочная полоса тобольского аэропорта была введена в эксплуатацию в марте текущего года и уже принимает среднемагистральные самолеты. Открытие аэропорта запланировано уже на эту осень. Предполагается, что пропускная способность воздушной гавани Тобольска составит до 380 человек в час.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "СИБУР Холдинг", среди задач для управляющей компании числятся: наземное обслуживание самолетов, поддержание технической готовности аэропорта, организация пассажирских воздушных перевозок, а также привлечение других авиакомпаний, что позволит лучше развить регулярное направление в Тобольск. По словам гендиректора "Запсибнефтехим" Максима Рогова, открытие авиасообщения позволит повысить качество жизни не только местных жителей, но и всего региона. Новый аэропорт способствует развитию внутрироссийского туризма и повышает экономическую связанность территории, расширяя и модернизируя инфраструктуры. Таким образом, объект способен стать одним из центров инвестиционной привлекательности региона.

"Наша компания обладает большим опытом запуска и управления аэропортами. Большое внимание в своей работе мы уделяем сервису и качеству услуг, оказываемых пассажирам. Убежден, что жители Тобольска по достоинству оценят удобство путешествий из нового аэропорта, равно как и гости города, для которых он станет первой точкой знакомства с регионом. Это будет приятное знакомство", – отметил генеральный директор УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский.

УК "Аэропорты Регионов" является ведущей российской компанией, занимающейся комплексным управлением и развитием аэропортов. Среди них объекты в Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, а также реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.