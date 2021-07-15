СИБУР подписал соглашение о передаче тобольского аэропорта под управление "Аэропортов Регионов"

15 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Уральский ФО
Максим Рогов, Евгений Чудновский (2021) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;СИБУР Холдинг&quot;

СИБУР подписал соглашение о передаче тобольского аэропорта под управление "Аэропортов Регионов"

Инфраструктура аэропорта в Тобольске, после ввода в эксплуатацию, будет передана в доверительное управление УК "Аэропорты Регионов". Соответствующее соглашение, которое будет действительным на протяжении пяти лет, подписано представителями СИБУР и оператора.

"Тобольск – современный, многогранный город, которому во многом удалось сохранить свой исторический и культурный облик, традиции в сочетании с современностью. Его самобытность, исторические, природные, индустриальные достопримечательности гармонично дополнят друг друга, что может стать одним из определяющих факторов привлекательности для путешественников. Кроме того, город уже давно является одним из центров бизнес поездок и промышленного туризма в нашей стране. А аэропорт вдохнет новую жизнь в развитие этих направлений, даст возможность широкому кругу любознательных людей узнать город и регион с необычных для обывателя сторон", – подчеркнула член правления – управляющий директор СИБУРа Марина Медведева.

Напомним, что взлетно-посадочная полоса тобольского аэропорта была введена в эксплуатацию в марте текущего года и уже принимает среднемагистральные самолеты. Открытие аэропорта запланировано уже на эту осень. Предполагается, что пропускная способность воздушной гавани Тобольска составит до 380 человек в час.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "СИБУР Холдинг", среди задач для управляющей компании числятся: наземное обслуживание самолетов, поддержание технической готовности аэропорта, организация пассажирских воздушных перевозок, а также привлечение других авиакомпаний, что позволит лучше развить регулярное направление в Тобольск. По словам гендиректора "Запсибнефтехим" Максима Рогова, открытие авиасообщения позволит повысить качество жизни не только местных жителей, но и всего региона. Новый аэропорт способствует развитию внутрироссийского туризма и повышает экономическую связанность территории, расширяя и модернизируя инфраструктуры. Таким образом, объект способен стать одним из центров инвестиционной привлекательности региона.

"Наша компания обладает большим опытом запуска и управления аэропортами. Большое внимание в своей работе мы уделяем сервису и качеству услуг, оказываемых пассажирам. Убежден, что жители Тобольска по достоинству оценят удобство путешествий из нового аэропорта, равно как и гости города, для которых он станет первой точкой знакомства с регионом. Это будет приятное знакомство", – отметил генеральный директор УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский.

УК "Аэропорты Регионов" является ведущей российской компанией, занимающейся комплексным управлением и развитием аэропортов. Среди них объекты в Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, а также реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: аэропорт, СИБУР, Тобольск, соглашение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети