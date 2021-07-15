15 Июля 2021
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Спорт
Олег Матыцин (2020) | Фото: Накануне.RU

Министр спорта РФ прокомментировал отстранение двух российских пловцов от ОИ в Токио

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отстранение двух российских пловцов от Олимпийских игр в Токио.

Речь идёт о Веронике Андрусенко и Александре Кудашеве. Накануне стало известно, что спортсмены временно отстранены от соревнований на основании доказательств, которые были предоставлены Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Данные следуют из исследования материалов, извлечённых из московской антидопинговой лаборатории.

Матыцин сообщил, что сейчас делается всё возможное для защиты интересов спортсменов.

"Мы знаем, что руководитель российской федерации плавания Владимир Сальников на контакте с вновь избранным президентом международной федерации плавания. Надеемся, что вопросы будут решены успешно, и наши пловцы примут участие в Олимпийских играх в Токио", - цитирует Матыцина Р-Спорт.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, пловцы, Вероника Андрусенко, Александр Кудашев, отстранение



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