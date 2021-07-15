Водителям могут снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог за добровольный техосмотр

МВД РФ предлагает снизить стоимость полиса ОСАГО и понизить ставки транспортного налога для тех водителей, которые добровольно прошли техосмотр.

Заинтересованным ведомствам предлагается подготовить соответствующие изменения в законодательство, передает "Интерфакс".

Отмечается, что в некоторых регионах не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами техосмотра. При этом политика тарифов при формировании их стоимости негативно влияет на развитие этого рынка услуг.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательный техосмотр для автомобилей для получения ОСАГО. С 22 августа водителям не придется больше предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Депутаты Госдумы, принимая поправку, отмечали, что граждане часто прибегают к нелегальным схемам покупки диагностических карт и техосмотра, и сейчас получение техосмотра ради покупки полиса ОСАГО стало целым бизнесом.