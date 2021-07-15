Общественный совет Минкульта оценит работу и скандалы МХАТа им. Горького

Общественный совет Министерства культуры России сегодня оценит работу МХАТ в прошедшем сезоне, передает РИА Новости. В повестке дня значится рассмотрение обращения врио директора театра Олега Михайлова "Нужен ли такой МХАТ имени А. М. Горького российскому обществу?".

В последнее время МХАТ буквально оброс скандалами. Последний из них: постановка "Чудесный грузин" про молодость Сталина с участием телеведущей Ольги Бузовой, а также обращение экс-худрука театра Татьяны Дорониной к Путину. Она призвала президента сменить руководство театра, который, по ее мнению, превратился в пристанище "торгашей".

В Кремле, впрочем, заявили, что в конфликт театралов вмешиваться не будут.