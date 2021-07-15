Экс-коммунистка Шувалова, выдвинувшаяся от РПСС, снимается с выборов в Госдуму

Один из лидеров списка "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС) по Москве Елена Шувалова объявила об отказе от участия в выборах депутатов Госдумы. Она считает, что РПСС "сливает" выборы в угоду Валерию Рашкину (лидер московских коммунистов), а тот, в свою очередь, по мнению депутата Мосгордумы, договорился с администрацией столицы.

Шувалова опубликовала обращение в своем Telegram-канале.

"Наш блок за Свободу и Справедливость стал слишком быстро набирать обороты, поэтому с ним, считаю, расправились изощренным методом. Списки, которые окончательно стали известны после регистрации ЦИКом, принесли много сюрпризов, в частности, по Москве. Так, по Москве в них оказались, например, три представителя так называемых "Коммунистов России" и даже один сотрудник ЦОДД. Кроме того, оказались выдвинутыми малоизвестные кандидаты против вполне приличных представителей КПРФ, например, Сергея Курганского. Не оказалось в списке по одномандатным округам Виктории Мироновой. Для меня совершенно очевидно, что ее сняли в угоду Рашкину, поскольку речь идет об округе 196", - пишет Шувалова.

Отметим, что ЦИК действительно буквально накануне заверила списки от РПСС. В федеральный список было включено 246 кандидатов, по одномандатным округам – 99.

Шувалова винит Рашкина и раскрывает возможную схему взаимных уступок: "Считаю, что Рашкин сдал столицу с точки зрения выборов в Государственную думу правительству Москвы. Но и многие кандидаты, оказавшиеся неожиданно в списке РПСС по Москве, в плане прохождения, слабые. Они помогут Рашкину свалить вину за провал выборов КПРФ на РПСС. Я была за выдвижение по большинству округов Москвы сильных кандидатов. Но мне говорили, что на агитацию нет средств. Теперь выдвинуты кандидаты по почти всем округам. Если выдвигаются сильные кандидаты от РПСС, то спойлерами являются кандидаты от КПРФ. Если выдвигаются слабые кандидаты от РПСС, то спойлерами являются они".

Шувалова пишет, что "не может выразить словами свое возмущение" от снятия Мироновой "в угоду Рашкину".

"Продолжаю считать, что блок Шевченко - Шувалова - Кукушкин и другие был единственной возможностью изменить ситуацию. Было ожидаемо, что не дадут", - пишет бывшая коммунистка.

Примечательно, что ранее в столичной ячейке КПРФ уже обвиняли "Коммунистов России" в подсылке "двойников" в те округа, где у КПРФ есть реальные шансы на победу (Удалова против Удальцовой, Петров против Петрова, Курганов против Курганского, Волков против Волкова).