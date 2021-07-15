В Челябинске суд огласит приговор учредителям компании "Речелстрой"

Центральный райсуд Челябинска 27 июля огласит приговор по уголовному делу в отношении учредителя ООО "Речелстрой" Андрея Пязока и бывшего генерального директора компании Сергея Вегельмана, передает корреспондент Накануне.RU.

Пязок и Вегельман обвиняются в причинении имущественного ущерба путем обмана и привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве. Следствие считает, что обвиняемые в 2014-2017 гг. направили более 617 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством жилых домов. В связи с этим они не смогли достроить дома в микрорайоне "Чурилово Lake City" и передать квартиры дольщикам. Потерпевшими по делу признаны более 1,5 тыс. человек.

Пязок был задержан 12 декабря 2017 года, через месяц после того, как дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Однако в июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. Отмечалось, что Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В ноябре 2019 года дольщики рассказали в суде, почему приняли решение стать участниками долевого строительства. По словам дольщиков, их привлекла масштабная реклама микрорайона "Чурилово Lake City", а владельцем "Речелстрой" являлся депутат от "Единой России", поэтому они доверились компании.