Второй covid-рекорд за неделю. На Среднем Урале выявлено 484 новых зараженных

На территории Свердловской области второй раз за неделю фиксируется рекорд по суточному количеству covid-зараженных. Как сообщили Накануне.RU в местном оперштабе, в регионе зафиксировано 484 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, что первый рекорд был поставлен в понедельник, когда за сутки было зарегистрировано 464 новых случая. До сегодняшнего дня это был максимальный суточный прирост на Среднем Урале с начала пандемии. Таким образом, на сегодняшний день в регионе зафиксировано 99 тыс. 537 заболевших COVID-19.

Не утешает и число смертей среди зараженных пациентов. Зафиксировано 17 новых случаев, что увеличивает общую статистику до 4 тыс. 75.

В тяжелом состоянии госпитализирован 671 пациент. 430 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 343 – на аппаратах ИВЛ. Еще 5 тыс. 341 пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

В связи с выздоровлением из медучреждений накануне было выписано 447 свердловчан. В общей сложности победить болезнь удалось 92 тыс. 662 жителям Среднего Урала.