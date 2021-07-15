Экспертиза останков жертв крушения Ан-26 на Камчатке займет около полутора месяцев

Генетическая экспертиза останков погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке займет около полутора месяцев, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Отмечается, что Минздрав РФ поручил выполнить исследование в кратчайшие сроки. Образцы биоматериала ранее были доставлены в Москву.

После установления родства погибших их семьям выдадут медицинские справки о смерти.

Напомним, Ан-26 "Камчатских авиалиний" 6 июля столкнулся с сопкой недалеко от аэропорта прилета в поселке Палана. Самолет пропал с экранов радаров за 10 минут до посадки, он вылетел из Петропавловска-Камчатского (Елизово). Обломки самолета обнаружены в нескольких километрах от аэропорта, часть находится в море.

На борту находилось 22 пассажира (в том числе двое детей) и шесть членов экипажа. Все они погибли. На месте крушения воздушного судна найдены 22 тела погибших и более 300 неопознанных фрагментов.