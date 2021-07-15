15 Июля 2021
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Общество Свердловская область
салют (2013) | Фото: Накануне.RU

Власти Нижнего Тагила готовятся отменить салют на День города

В четверг в мэрии Нижнего Тагила состоялось заседание оргкомитета по подготовке ко Дню города-2021. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, участники совещания обсудили проведение мероприятий, посвященных предстоящему празднику.

Как отметил мэр Владислав Пинаев, на сегодняшний день идет подготовка к тем мероприятиям, которые были запланированы ранее и утверждены оргкомитетом.

"Но понимая, что эпидобстановка у нас не улучшается, готовимся с большой долей вероятности к тому, чтобы даже отменить салют. Решения будут приняты позже с учетом ситуации с коронавирусом", - добавил глава Нижнего Тагила.

Владислав Пинаев(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что в Свердловской области по решению Роспотребнадзора запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.

Ранее заместитель губернатора Павел Креков заявлял, что хотя такие мероприятия не согласованы, "никто никого вязать не будет".

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Теги: салют, отмена, День города, Пинаев, Нижний Тагил



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.07.2021 11:00 Мск Свердловский Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия с участием более 500 человек


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