Власти Нижнего Тагила готовятся отменить салют на День города

В четверг в мэрии Нижнего Тагила состоялось заседание оргкомитета по подготовке ко Дню города-2021. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, участники совещания обсудили проведение мероприятий, посвященных предстоящему празднику.

Как отметил мэр Владислав Пинаев, на сегодняшний день идет подготовка к тем мероприятиям, которые были запланированы ранее и утверждены оргкомитетом.

"Но понимая, что эпидобстановка у нас не улучшается, готовимся с большой долей вероятности к тому, чтобы даже отменить салют. Решения будут приняты позже с учетом ситуации с коронавирусом", - добавил глава Нижнего Тагила.

Напомним, что в Свердловской области по решению Роспотребнадзора запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек.

Ранее заместитель губернатора Павел Креков заявлял, что хотя такие мероприятия не согласованы, "никто никого вязать не будет".