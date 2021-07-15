В Челябинск и Магнитогорск доставили новые трамваи

Челябинск и Магнитогорск получили новые трамваи. Общественный транспорт закупили в рамках масштабной программы реновации трамвайного парка, которую в феврале текущего года объявил губернатор Южного Урала Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

На этой недели новые трамваи поступили в Челябинск. Два трамвайных вагона производства Усть-Катавского вагоностроительного завода пройдут испытания и уже к сентябрю выйдут на линию.

"Этого момента Челябинск ждал долго. По сути, десятилетия. Прямиком с завода в город прибыли два новых трамвая. Сейчас их будут готовить к началу эксплуатации. Ждем этого момента с нетерпением. Самое время еще раз зафиксировать планы этого года по обновлению общественного транспорта в области. Челябинск: 30 новых трамваев и 150 новых автобусов на газомоторном топливе. И за два-три года трамвайный парк обновим полностью. Магнитогорск: 10 новых трамваев. Златоуст: пять новых трамваев и девять автобусов. Миасс: четыре новых троллейбуса. Для челябинского транспорта 2021 год — переломный, обновления очень масштабны. В других муниципалитетах процесс стартует. И мы доведем его до конца", – подчеркнул Алексей Текслер.

Новые вагоны доступны для маломобильных пассажиров. В салоне размещены usb-розетки для подзарядки мобильных устройств и Wi-fi. Они оснащены кондиционерами. Для новых трамваев в Челябинске разработали уникальный паттерн, который будет использоваться и для новых автобусов.

"Он состоит из повторяющихся элементов, которые обозначают символы, характеризующие город Челябинск, его историю и современность. Изображение верблюда, как отражение истории о Великом Шелковом пути в геральдике Челябинска. Изображение колоса пшеницы, как отражение плодородной земли и пищевой промышленности региона. Изображение циркуля, как символа инженерной школы, сложившейся в городе. Изображения шестеренки, как символа инженерной мысли и машиностроения региона. Изображение атома, как отражение атомной науки в городе и регионе. Изображение летящего метеорита, который одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность. Изображение открытой книги, как символа знаний и образования", - рассказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В Магнитогорске до конца года подвижной состав планируется обновить 19 новыми трамваями, два трамвайных вагона уже поступили в город, один из них пришел на прошлой неделе. Сначала электротранспорт протестируют в депо, проверят электронику и тормозную систему. Только после всех проверок трамвай выйдет на линию.

"Главное преимущество новых трамваев в том, что ход, разгон и торможение становится более плавными. Кроме того, улучшена система отопления. Все используемые материалы сертифицированы, отвечают всем необходимым требованиям", - рассказал начальник службы движения МП "Маггортранс" Андрей Адувалин.

Также в Челябинске и Магнитогорске были объявлены аукционы на приобретение автобусов и трамваев по программе "Чистый воздух". В июне Правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Деньги получат четыре региона, в том числе и Южный Урал.

"Для жителей крупных промышленных центров загрязнение воздуха – достаточно острая экологическая проблема. В этом году на мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух» дополнительно распределим 4,8 млрд рублей. Средства получат четыре индустриальных региона с большим количеством предприятий: Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области", – отметил тогда премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Челябинская область получила из федерального бюджета 2,3 млрд рублей на реализацию мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Челябинску было выделено 1,9 млрд рублей для покупки 150 автобусов большого класса, использующих газ в качестве моторного топлива, Магнитогорску – 370 млн рублей на приобретение десяти трамвайных вагонов.

В Челябинске объявлены аукционы на приобретение 40 автобусов, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива, и 110 автобусов, использующих компримированный природный газ. Заявки от претендентов будут принимать до 28 июля. Итоги аукционов будут подведены на следующий день.

В миндортрансе региона рассказали, что к автобусам предъявляются требования по экологичности и низкопольности, оснащению системой кондиционирования воздуха, зонами Wi-Fi и USB зарядными устройствами, а также системой информирования пассажиров. Поставка автобусов будет происходить поэтапно, с сентября по декабрь 2021 года.

В Магнитогорске был объявлен тендер на покупку десяти трамваев. Победителем стал Усть-Катавский вагоностроительный завод. Трамваи должны быть оснащены системами информирования пассажиров и видеонаблюдения, а также системой климат-контроль. Поставить новые вагоны завод должен будет до 15 декабря текущего года.