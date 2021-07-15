15 Июля 2021
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Ангела Меркель (2015) | Фото:

Власти Германии ответили на просьбу жителей омского села о ремонте дороги

В администрации канцлера Германии Ангелы Меркель ответили на обращение жителей омской деревни Верхний Карбуш с просьбой о ремонте дороги.

"Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", — сказано в ответе из Германии. Письмо со ссылкой на местного депутата Ирину Дроздову цитирует издание "Сибирь.Реалии" (внесено в реестр СМИ-иноагентов).

Жителям деревни посоветовали обратиться в московский офис "Международного союза немецкой культуры". Кроме того, представитель Меркель извинился, что канцлер не может лично ответить россиянам "в связи с большим количеством обращений".

Дроздова сообщила, что местные чиновники тоже зашевелились. После того, как жители деревни записали видеообращение к Меркель и распространили его в соцсетях, власти сообщили об успешном прохождении экспертизы проекта ремонта. Правда, потом местный Минстрой проект завернул, объяснил это изменением стоимости работ. В итоге починят дорогу не раньше 2022 года, передают "Ведомости".

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Теги: ремонт, дорога, ангела меркель, обращение



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