Власти Германии ответили на просьбу жителей омского села о ремонте дороги

В администрации канцлера Германии Ангелы Меркель ответили на обращение жителей омской деревни Верхний Карбуш с просьбой о ремонте дороги.

"Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", — сказано в ответе из Германии. Письмо со ссылкой на местного депутата Ирину Дроздову цитирует издание "Сибирь.Реалии" (внесено в реестр СМИ-иноагентов).

Жителям деревни посоветовали обратиться в московский офис "Международного союза немецкой культуры". Кроме того, представитель Меркель извинился, что канцлер не может лично ответить россиянам "в связи с большим количеством обращений".

Дроздова сообщила, что местные чиновники тоже зашевелились. После того, как жители деревни записали видеообращение к Меркель и распространили его в соцсетях, власти сообщили об успешном прохождении экспертизы проекта ремонта. Правда, потом местный Минстрой проект завернул, объяснил это изменением стоимости работ. В итоге починят дорогу не раньше 2022 года, передают "Ведомости".