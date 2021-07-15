Екатеринбурженку, спасшую тонущих мать с ребенком, хотят наградить Орденом мужества посмертно

Депутат законодательного собрания Свердловской области Андрей Ивачев обратился к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой наградить Дарью Агупову Орденом мужества посмертно. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, что в начале июля екатеринбурженка спасла из пруда тонущих маму с ребенком, но в процессе сама сломала ногу. Спустя три дня, во время операции на ноге, девушка скончалась.

"Мы были знакомы с Дарьей и вместе боролись за права родителей Екатеринбурга. Безумно жаль, что ее жизнь так трагически оборвалась. По просьбе коллег и друзей Дарьи сегодня направил письма губернатору и начальнику ГУ МЧС с просьбой наградить ее орденом мужества посмертно" - написал Ивачев.