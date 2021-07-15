Уровень Байкала ежедневно повышается на три сантиметра - под угрозой экосистема и население

В Бурятии заявили, что дальнейшее повышение уровня озера Байкал приведет к затоплению прибрежной территории и нарушению экосистемы озера. Об этом сообщили в правительстве республики по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Главам прибайкальских районов рекомендовано объявить режим повышенной готовности и вести постоянный мониторинг за уровнем воды в озере.

Ранее из-за оценки Росгидромета было принято, возможно, некорректное решение о недостаточном сбросе воды Иркутской ГЭС, пишет Regnum.

В результате 12 июля режим работы станции был установлен с пропуском 3100 кубометров в секунду, а уровень озера начал расти. Ежедневно он повышается на 3 см, что уже привело к подтоплению побережья в прибайкальских районах Бурятии.

Если рост продолжится, то под угрозой окажется 41 населенный пункт с населением более 31 тысячи человек.

Как сообщало Накануне.RU, после строительства Иркутской ГЭС, перекрывшей вытекающую из Байкала Ангару, сток озера регулируется искусственно. Несколько лет идет обсуждение проектов ГЭС в Монголии на Селенге – крупнейшей реке, которая питает озеро. В итоге Байкал может оказаться полностью зарегулирован. Новый проект постановления правительства предполагает на постоянной основе увеличить диапазон колебания уровня озера до 2,31 м в границах от 455,54 м до 457,85 м в тихоокеанской системе высот. Это, по мнению активистов, может грозить либо осушением болот и торфяными пожарами в случае наводнений, либо наводнениями при половодье. Кроме того колебания уровня озера чреваты гибелью рыб и животных, обитающих на берегах водоема.