В Содружестве офицеров объяснили, почему работа россиян в ЦАР вызывает недовольство Запада

15 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
цар, танк, африка (2021) | Фото: РИА ФАН

В Содружестве офицеров объяснили, почему работа россиян в ЦАР вызывает недовольство Запада

Успех россиян вызывает недовольство стран Запада, поэтому они начинают информационные кампании по дискредитации наших специалистов. Об этом написал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Глава организации, представляющей интересы российских инструкторов в ЦАР, также выразил благодарность МИД России и его официальному представителю Марии Захаровой за поддержку.

Ранее Министерство иностранных дел РФ назвало «пропагандистским залпом» медиакампанию против российских инструкторов в ЦАР, которых иностранные СМИ нередко причисляют к «ЧВК Вагнера».

Как отметили в ведомстве, этот демарш стал очередной попыткой американцев расширить системный вызов России, создав новые фронты противостояния с нашей страной.

«Мы действительно постоянно находимся под давлением клеветнической кампании и вынуждены защищать свое честное имя», — написал Александр Иванов в сообществе СОМБ «ВКонтакте».

Глава содружества напомнил, что жители ЦАР благодарны, что российские инструкторы прекрасно обучили и оснастили правительственные войска страны. Это позволило спасти обычных людей от террора.

Население республики неоднократно выходило на митинги в знак благодарности российским инструкторам, обучающим и консультирующим местную национальную армию.

«Сейчас в стране налаживается мирная жизнь, которой не было целые десятилетия. Это вызывает недовольство у «западных партнеров» ЦАР», — подчеркнул Иванов.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: цар, чвк вагнера, FACA, российские инструкторы, сомб, александр иванов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети