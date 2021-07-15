В Содружестве офицеров объяснили, почему работа россиян в ЦАР вызывает недовольство Запада

Успех россиян вызывает недовольство стран Запада, поэтому они начинают информационные кампании по дискредитации наших специалистов. Об этом написал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Глава организации, представляющей интересы российских инструкторов в ЦАР, также выразил благодарность МИД России и его официальному представителю Марии Захаровой за поддержку.

Ранее Министерство иностранных дел РФ назвало «пропагандистским залпом» медиакампанию против российских инструкторов в ЦАР, которых иностранные СМИ нередко причисляют к «ЧВК Вагнера».

Как отметили в ведомстве, этот демарш стал очередной попыткой американцев расширить системный вызов России, создав новые фронты противостояния с нашей страной.

«Мы действительно постоянно находимся под давлением клеветнической кампании и вынуждены защищать свое честное имя», — написал Александр Иванов в сообществе СОМБ «ВКонтакте».

Глава содружества напомнил, что жители ЦАР благодарны, что российские инструкторы прекрасно обучили и оснастили правительственные войска страны. Это позволило спасти обычных людей от террора.

Население республики неоднократно выходило на митинги в знак благодарности российским инструкторам, обучающим и консультирующим местную национальную армию.

«Сейчас в стране налаживается мирная жизнь, которой не было целые десятилетия. Это вызывает недовольство у «западных партнеров» ЦАР», — подчеркнул Иванов.