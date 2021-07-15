Прокуратура изучит возможность привлечения депутата Бурнашова к административной ответственности

Прокуратура рассматривает возможность привлечь депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова к административной ответственности, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Поскольку Бурнашов обладает депутатской неприкосновенностью, привлечь к административной ответственности его могут только с согласия депутатов. С соответствующим заявлением в думу должен обратиться генпрокурор РФ. Таким образом, сначала материалы направляются в прокуратуру края, которая после изучения передает их в Генеральную. Представление генпрокурора сперва рассматривается депутатской комиссией по этике, которая может запросить у надзорного органа дополнительные материалы.

Напомним, предварительно полиция усматривает в действиях депутата правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12. 8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Как сообщало Накануне.RU, члены партии "Единая Россия" весьма радикально высказались о ситуации с депутатом Госдумы от Пермского края Алексеем Бурнашовым, которого сотрудники ДПС задержали за вождение автомобиля с признаками опьянения. Якобы Алексей Бурнашов нарушил правила дорожного движения, оскорблял полицейских и ударил одного из них. После этого он был закован в наручники. Депутата доставили в СК, где опросили в рамках доследственной проверки. Впрочем, уголовное дело в отношении депутата Госдумы можно возбудить только с согласия его коллег в нижней палате парламента. Составлено три административных протокола.

Секретарь Вячеслав Григорьев заявил, что такое поведение депутата является неприемлемым.

Ранее Алексей Бурнашов с треском проиграл в недавнем праймериз "Единой России". До этого депутат активно поддерживал местных жителей, которые выступали против застройки стадиона "Молот".