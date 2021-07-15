15 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
световая башня следователи СКР (2017) | Фото: СК РФ по Свердловской области

Найденный мертвым пропавший екатеринбургский бизнесмен не был убит

В Следственном комитете озвучили первые выводы после обнаружения в Екатеринбурге тела пропавшего бизнесмена.
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Напомним, разыскивался 47-летний предприниматель Сергей Кочергин: 12 июля он уехал на велосипеде в сторону озера Шарташ и бесследно исчез. Родственники мужчины забили тревогу, его стали искать полицейские и волонтеры.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тело пропавшего вечером 14 июля нашел проезжавший мимо велосипедист. Труп лежал в лесополосе, вблизи гранитного карьера в районе озера Шарташ.

"Недалеко от места обнаружения тела также был найден велосипед, на котором мужчина уезжал на прогулку. Прохожий-велосипедист вызвал на место сотрудников полиции. Собранные по данному факту материалы полиция передала для принятия решения в региональный Следственный комитет", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, прибывшие на место следователи, полицейские и медэксперт установили, что, по предварительным данным, нет признаков того, что смерть бизнесмена наступила в результате противоправных действий третьих лиц.

"Тело умершего направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

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Теги: СКР, бизнесмен, полиция, Екатеринбург



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