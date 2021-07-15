Власти Костромы заявили, что пытаются набрать штат в "опустевшую" службу "скорой помощи"

После того, как сотрудники костромской службы "скорой помощи" пожаловались в соцсетях и СМИ на катастрофическую ситуацию со штатом, глава Минздрава России Михаил Мурашко поручил региональному управлению Росздравнадзора провести соответствующую проверку в области. Впрочем, вряд ли надзорное ведомство сможет чем-то помочь – люди не хотят работать в "скорой" из-за огромной нагрузки и несоразмерно маленьких зарплат. Также они жалуются на урезание различных дополнительных и стимулирующих выплат.

Замгубернатора Костромской области Ольга Еремина заявила, что власти знают о проблеме и пытаются ее решить: проводят проверку, сделают выводы, примут управленческие решения. "Также департаменту поручено разработать комплекс мер, который необходим для поддержки данного направления работы", - цитирует Еремину радио "Говорит Москва".

Ничего конкретного чиновница не сказала. Между тем, она и сама признает, что нагрузка на "скорую" растет и за счет коронавируса, и за счет аномально жаркой погоды: "В связи с ростом заболеваемости COVID-19 количество вызовов скорой увеличилось в два раза. Кроме того, в регионе уже месяц стоит аномально жаркая погода, которая приводит к обострению многих хронических заболеваний у людей. Это также привело к нагрузке. Если в доковидное время 18 бригад обслуживали 140 вызовов за сутки, где-то 8 вызовов на одну бригаду, то 13 июля, например, было зафиксировано 304 вызова. Это 17 вызовов на бригаду".

"В регионе ведётся серьёзная работа по привлечению новых кадров в службу. На региональном уровне приняты меры поддержки врачей, которые приходят работать, в том числе и в скорую медицинскую помощь. Это предоставление жилья, компенсация найма жилья или ипотеки, подъёмные в размере 500 тысяч рублей и ряд других. Комплекс мер, который разработан, по другим направлениям, показывает свою эффективность", - считает заместитель губернатора.

Водитель "скорой помощи" Евгений Зубцов рассказывал, что иногда за сутки врачи выезжают на 24-27 вызовов, при этом зарплаты в службе составляют 22-30 тыс. руб.