15 Июля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
разлив нефти, ручей, экология (2021) | Фото: Пресс-служба АО «Транснефть – Сибирь»

Росприроднадзор по Югре: Угроза попадания нефти в результате аварии на нефтепроводе "Роснефти" в водоем отсутствует

В Росприроднадзоре по ХМАО-Югре считают, что угроза попадания в водоем нефтяной эмульсии, которая разлилась в результате аварии на нефтепроводе компании «Роснефть», отсутствует, передает корреспондент Накануне.RU.

Исполняющий обязанности руководителя Природнадзора Югры Александр Бирюков сообщил об этом журналистам округа.

"Предварительно площадь загрязнения — 100x100 метров, то есть гектар. Нефтяники дают цифру ниже — 0,6 гектара. Объем вылитой нефтяной эмульсии — от 60 до 100 тонн. Расстояние до ближайшего водного объекта 700 м. Угроза попадания нефти в водоем отсутствует", — заявил Александр Бирюков.

Накануне.RU уже сообщало ранее, что по данным специалистов АО "Транснефть-Сибирь" УМН АО «Транснефть – Сибирь», в ходе авиапатрулирования 13 июля было обнаружено проведение земляных работ в непосредственной близости от действующего магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев (МН НКК). Земляные работы вел экскаватор, принадлежащий ООО «РН-Юганскнефтегаз».

экология, разлив нефти, нефтепровод(2021)|Фото: Пресс-служба АО «Транснефть – Сибирь»

По данным Росприроднадзора по Югре, утечка в районе 569 куста была также обнаружена при осмотре территории службой безопасности НК «Роснефть».

На Малобалыкском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе из трубопровода «РН-Юганскнефтегаз» вытекло от 60 до 100 тонн нефти, считают в Природнадзоре Югры. "По информации „Роснефти“, площадь загрязнения 0,6 га. Объем вылитой нефтяной эмульсии — от 60 до 100 тонн", — сказал Бирюков.

Он также сообщил, что 14 июля на место аварии выезжали сотрудники полиции, а 15 июля туда отправятся специалисты Природнадзора ХМАО и Нефтеюганской районной прокуратуры, чтобы уточнить площадь загрязнения и определить объем ущерба. По словам Бирюкова, угроза попадания нефти в водоем отсутствует. По его словам, на участке, где произошло загрязнение, проводятся ликвидационные работы службами НК «Роснефть».

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Теги: роснефть, транснефть-сибирь, росприроднадзор, бирюков, юганскнефтегаз



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