В Якутии более 20 населенных пунктов и трасса "Колыма" задымлены из-за лесных пожаров

15 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Дальневосточный ФО В России
лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

В Якутии более 20 населенных пунктов и трасса "Колыма" задымлены из-за лесных пожаров

На федеральной трассе "Колыма" в Якутии ухудшена видимость из-за дыма от природных пожаров.

Кроме того, по данным МЧС, в зону задымления попадает 26 населенных пунктов на территории Горного, Намского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Кобяйского, Нюрбинского, Хангаласского районов и Якутск.

Жители Горного района Якутии остались без интернета из-за лесного пожара, который вышел на ЛЭП и повредил волоконно-оптические линии связи.

Напомним, республика так же, как и год назад, охвачена лесными пожарами. В Якутии действует режим ЧС. На утро 15 июля действуют 273 лесных пожара на общей площади 1 317 106 га. Вход на территорию национального парка "Ленские столбы" временно закрыт.

Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу направил на тушение пожаров в Якутию самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8, передает Regnum.

Экоактивисты в соцсетях сообщают, что известный актер Леонардо Ди Каприо поинтересовался, как продвигается тушение пожаров в Якутии. По словам знаменитости, его Фонд "расследует дело о пожарах в Сибири и скоро примут меры".

Ранее замминистра экологии Якутии Сергей Сивцев в комментарии 5 каналу отметил, что, конечно, "радует, что звезды обращают внимание на такие ситуации", но заверил, что местные власти справятся своими силами.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: якутия, лесные пожары, трасса колыма



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети