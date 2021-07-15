В Якутии более 20 населенных пунктов и трасса "Колыма" задымлены из-за лесных пожаров

На федеральной трассе "Колыма" в Якутии ухудшена видимость из-за дыма от природных пожаров.

Кроме того, по данным МЧС, в зону задымления попадает 26 населенных пунктов на территории Горного, Намского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Кобяйского, Нюрбинского, Хангаласского районов и Якутск.

Жители Горного района Якутии остались без интернета из-за лесного пожара, который вышел на ЛЭП и повредил волоконно-оптические линии связи.

Напомним, республика так же, как и год назад, охвачена лесными пожарами. В Якутии действует режим ЧС. На утро 15 июля действуют 273 лесных пожара на общей площади 1 317 106 га. Вход на территорию национального парка "Ленские столбы" временно закрыт.

Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу направил на тушение пожаров в Якутию самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8, передает Regnum.

Экоактивисты в соцсетях сообщают, что известный актер Леонардо Ди Каприо поинтересовался, как продвигается тушение пожаров в Якутии. По словам знаменитости, его Фонд "расследует дело о пожарах в Сибири и скоро примут меры".

Ранее замминистра экологии Якутии Сергей Сивцев в комментарии 5 каналу отметил, что, конечно, "радует, что звезды обращают внимание на такие ситуации", но заверил, что местные власти справятся своими силами.