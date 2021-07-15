На Ямале продлён режим повышенной готовности

На Ямале режим повышенной готовности продлен до 30 сентября, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Сохраняются рекомендованная самоизоляция для граждан из групп риска и лиц старше 65 лет, а также ограничения на посещение общественных мест и проведение массовых мероприятий. Предприятия общепита могут работать с 6.00 до 23.00.

При въезде в округ требуется предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более, чем за три дня до прибытия, сертификат вакцинированного или QR-код. Исключение – северяне с пропиской в округе, несовершеннолетние. Жители Ямала, покидающие округ более, чем на пять дней, при выходе на работу должны предъявить отрицательный ПЦР-тест. Исключение – привитые сотрудники, имеющие сертификат о наличии антител класса G (IgG).