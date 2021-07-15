В Магнитогорске заведующая детсадом получила условный срок за присвоение почти 1 млн рублей

В Магнитогорске бывшая заведующая детским садом приговорена к 1,5 годам лишения свободы условно за присвоение свыше 960 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемая в 2014-2019 годах похитила вверенные ей денежные средства в размере свыше 960 тыс. рублей путем завышения выплат работникам и фиктивного трудоустройства. Денежными средства она распорядилась по своему усмотрению.

При вынесении приговора суд учел положительные характеристики, наличие почетных грамот и звания "Ветеран труда", активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья и возраст. По решению суда женщина должна возместить причиненный ущерб. В связи с этим жилой дом и земельный участок осужденной арестованы.