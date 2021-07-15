Телеканал "Студия-41" временно приостановил вещание перед перезапуском

С 1 июля телеканал "Студия-41" прекратил свою работу, готовясь к запуску нового направления – каналу о путешествиях "U-Travel". Об этом сообщает бывший гендиректор "Сорок первого" Владимир Злоказов в своем Facebook.

Сроки начала эфира нового телеканала пока неизвестны, однако ранее предполагалось, что окунуться в мир путешествий уральцы смогут уже этим летом.

Напомним, программа вещания предусматривает самый разнообразный контент, объединенный общей тематикой: репортажи с интересных мест, контент от блогеров, мастер-классы по народным промыслам, зарисовки о туристических объектах, школа туриста, афиша туристических событий, гастропутешествия, интерактив со зрителями. Трансляция будет вестись в прямом эфире, а также на канале в YouTube. При этом тема регионального – уральского туризма будет освещаться круглосуточно.