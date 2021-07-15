15 Июля 2021
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камера, журналисты, пресса (2017) | Фото: Накануне.RU

Телеканал "Студия-41" временно приостановил вещание перед перезапуском

С 1 июля телеканал "Студия-41" прекратил свою работу, готовясь к запуску нового направления – каналу о путешествиях "U-Travel". Об этом сообщает бывший гендиректор "Сорок первого" Владимир Злоказов в своем Facebook.

Сроки начала эфира нового телеканала пока неизвестны, однако ранее предполагалось, что окунуться в мир путешествий уральцы смогут уже этим летом.

Напомним, программа вещания предусматривает самый разнообразный контент, объединенный общей тематикой: репортажи с интересных мест, контент от блогеров, мастер-классы по народным промыслам, зарисовки о туристических объектах, школа туриста, афиша туристических событий, гастропутешествия, интерактив со зрителями. Трансляция будет вестись в прямом эфире, а также на канале в YouTube. При этом тема регионального – уральского туризма будет освещаться круглосуточно.

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Теги: Студия-41, телеканал, вещание



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