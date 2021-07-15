15 Июля 2021
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Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

Пилоты попросили Мишустина допустить в Россию иностранные вакцины от коронавируса

Шереметьевский профсоюз летного состава попросил премьер-министра России Михаила Мишустина допустить в Россию иностранные вакцины от коронавируса. Экипажи жалуются, что из-за непризнания российских вакцин за рубежом пилотам и стюардессам приходится сдавать ПЦР-тесты, а это мешает полноценной работе, пишут "Ведомости".

Между тем, иностранные производители вакцин, одобренных ВОЗ и европейским регулятором, не очень-то стремятся зарегистрировать свои препараты в России. Например, в Pfizer заявили, что планов по регистрации вакцины в РФ пока нет. Инициативно власти зарегистрировать вакцину не могут – им все равно придется запрашивать документы у производителя, без его воли одобрить препарат нельзя.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что иностранным производителям вакцин нет смысла стремиться в Россию — вакцинация российскими препаратами проходит бесплатно, и зарубежные компании, потратив время и средства, "смогут претендовать лишь на небольшой коммерческий рынок", пишет Forbes.  

 

 

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Теги: пилоты, экипажи, иностранные вакцины, регистрация



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