60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода

Более 60% россиян тратят на продукты примерно половину своего ежемесячного дохода, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета "Синергия".

Почти вся зарплата уходит на еду у 16% участников исследования. Еще 14,8% тратят на продукты питания треть. Не более пятой части своих доходов отдают за продукты 8,8% россиян.

Абсолютное большинство россиян (96,3%) заметили рост стоимости продуктов в последние месяцы. Среди наиболее подорожавших позиций они назвали мясо, растительные масла, молочные продукты, овощи и фрукты.

Ранее сообщалось, что продуктовая инфляция и снижение реальных доходов населения на фоне кризиса сделали свое дело: россияне начали экономить даже на базовых продуктах. При этом траты граждан на продукты питания, одежду и базовые услуги увеличились на 18% в первом квартале 2021 года (по отношению к тому же периоду 2020-го), таковы данные исследования "Тинькофф Data".