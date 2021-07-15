В Перми судьбу территории УДС "Молот" определят на публичных слушаниях

Мэр Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира высказался о судьбе дворца спорта "Молот", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"И городские, и краевые власти заинтересованы в сохранении Дворца спорта "Молот". Губернатор Дмитрий Махонин неоднократно заявлял о том, что краевые власти будут участвовать в торгах на право выкупа УДС. Что касается остального участка, то его дальнейшее развитие определят жители в ходе публичных слушаний. В Мотовилихе есть ещё один спортобъект, который находится в частной собственности, - стадион "Трудовые резервы". О его состоянии посетители и сами знают. Его тоже нужно сохранить как спортивный объект, сейчас мы рассматриваем разные варианты", - сказал мэр.

Участок под застройку находится в частной собственности. На нём планируется построить ФОК с бассейном на 12 дорожек протяженностью 50 м. На сегодняшний день в регионе только один бассейн – "Олимпия" – соответствует стандартам подготовки спортсменов высокого уровня. Жителям района, обеспокоенным, что после застройки стадиона они потеряют место, где можно бесплатно заниматься спортом, власти пообещали, что в 2022 г. запланировано строительство межшкольного стадиона по улице Инженерной, 5, у школы бизнеса и предпринимательства.