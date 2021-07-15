Уралвагонзавод исполняет заказ на весоповерочные вагоны нового поколения

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) исполняет контракт на поставку очередной партии весоповерочных вагонов.

Как сообщает пресс-служба УВЗ, в адрес ОАО "Российские железные дороги" будут отгружены 5 изделий ВПВ-135К. Всего на железнодорожных магистралях России в данный момент функционирует 51 весоповерочный вагон марки "УВЗ". Данные вагоны являются уникальными, аналогов им сейчас на "пространстве 1520" не существует.

Крытый шестиосный весоповерочный вагон ВПК-135К предназначен для поверки вагонных весов, от точности измерений которых зависит надежность подвижного состава и всей железнодорожной инфраструктуры. Он отличается от типовых вагонов своими конструктивными особенностями, которые позволяют разместить на нем специальное метрологическое оборудование для измерения массы при поверке вагонных весов с нагрузкой от 200 кг до 100 тонн. Грузоподъемность вагона (89,1 тонны) обеспечивают две серийные трехосные тележки с осевой нагрузкой 22 тонны, оснащенные системой раздельного потележечного торможения. Благодаря наличию дизель-генератора весоповерочный вагон УВЗ является автономным и может работать без подключения к внешней электрической сети, что является инновационной возможностью для оборудования этого типа и выгодно отличает его от предшественников. С каждым годом, по мере производства, конструкторами вводятся изменения для улучшения его эксплуатационных характеристик, а это значит, что данная модель вагона постоянно совершенствуется.

Особое внимание при разработке вагона было уделено удобству персонала. Место машиниста оборудовано автоматическим креслом с подогревом для работы в холодное время года и вентилятором охлаждения для работы в жару, кабина полностью застеклена.