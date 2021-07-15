Депутат Госдумы Ветлужских сдал в аренду недвижимость свердловской Федерации профсоюзов

Депутат Государственной думы РФ Андрей Ветлужских заключил договор с ООО "Отель менеджмент 2" на аренду недвижимости "Федерации профсоюзов Свердловской области". Об этом сообщает Telegram-канал "Арбитр" со ссылкой на документ.

Председатель ФПСО якобы специально сдал не принадлежащее ему лично имущество по сниженной цене организации, которая занимается субарендой, но уже по завышенной цене. Так, вторая сторона сдает квадраты юридическим лицам в 3-4 раза дороже арендной ставки от профсоюза, тем самым получая основную прибыль.

Согласно договору от 2018 г. фирма получила в аренду 6 тыс. 860 квадратов недвижимости и земельный участок площадью 8 тыс. 222 квадрата на срок до 2023г.

Это якобы не первая финансовая махинация со стороны Ветлужских. Так, в 2006г. он создал Некоммерческое партнерство "Управление зданиями Федерации профсоюзов" ("УКТУС"), которому от ФПСО сдал в аренду 7,5 тыс. квадратов по адресу: Екатеринбург ул. Шаумяна д.83 за 1.2 млн руб. (160 руб. за квадратный метр в год). Однако после этого, уже "УКТУС" сдало имущество ФСПО в субаренду, но только за 35 млн руб. в год. Такая схема, по мнению авторов Telegram-канала, могла бы обогатить депутата и его команду более чем на 100 млн руб.

Сам Андрей Ветлужских заявил Накануне.RU, что тема с его якобы "незаконными махинациями" часто поднимается именно перед выборами и является "заказной".

"ФПСО работает по Уставу, принятому в соответствии с Законом, все решения принимаются коллегиально Президиумом из 23 человек. Данная тема, как "заказная", постоянно поднимается перед выборами и многократно проверена соответствующими инстанциями. Нарушений нет", - сообщил депутат.

По словам другого депутата Госдумы Андрея Альшевских, все данные о деятельности председателя ФПСО ранее уже были направлены в прокуратуру для соответствующих проверок, однако ни одна из них не выявила каких-либо нарушений.