15 Июля 2021
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

СМИ: Идеолог версии о "естественном" происхождении COVID-19 получал деньги на исследования от Google

Американское издание The National Pulse в июне опубликовало материал об ученом Питере Дашаке, создателе организации EcoHealth Alliance, которая занимается исследованием вирусов, путей их возможной передачи от животных к людям и проработкой сценариев локальных и планетарных пандемий.

По данным издания, британский биолог Дашак работал на гранты как от околоправительственных американских фондов, так и частных компаний, в первую очередь – от Google.

Издание полагает, что Дашак сыграл ключевую роль в дискредитации версии об искусственном происхождении COVID-19, хотя изначально эксперименты биолога были связаны как раз с выведением коронавирусов в лабораторных условиях. Так, Дашак входил в состав группы Всемирной организации здравоохранения по расследованию причин возникновения пандемии коронавируса. Журналисты The National Pulse отмечают, что версия об искусственном происхождении коронавируса до сих пор подвергается нападкам, несмотря на изменение риторики ведущих мировых ученых, спецслужб и даже администрации американского президента.

Издание отмечает особый интерес корпорации Google к исследованиям вирусов. Компания выделяла гранты на работы фонда Дашака по крайней мере с середины десятых годов, хотя есть основания полагать, что финансирование началось раньше.

Одно из исследований проводилось в провинции Гуандун в Китае. Ученые оценивали возможность передачи патогенов с пандемическим потенциалом во время взаимодействия людей с дикой природой.

РИА Новости обращает внимание на то, что у Google есть подразделение Google Health с непонятными целями и задачами, а сама компания во время пандемии хорошо заработала, увеличив прибыль и капитализацию. В то же время фонды, занимавшиеся спонсированием исследований Дашака, занимаются "изучением" возможных биологических угроз, и ищут их в основном у границ бывшего Советского Союза.

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Теги: питер дашак, коронавирус, искусственное происхождение, google



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