15 Июля 2021
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Общество Пермский край
(2006) | Фото: industrial-decadence.tripod.com

Дёмкин: Новое кладбище в Перми не затронет территорию "Бродовских лесных культур"

Глава Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира рассказал о деталях строительства Восточного кладбища, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Надеюсь, все понимают, что городу-миллионнику необходимо иметь новое общегородское кладбище. На данный момент ресурсы существующих кладбищ заканчиваются, наблюдается дефицит мест захоронения. Строительство кладбища Восточное по адресу Сылвенский тракт, 15 началось ещё в 2006 г. Его месторасположение определено Генеральным планом города. При выборе участка учитывалось соответствие требованиям законодательства, в том числе, СанПиН", - сказал мэр.

Вскоре состоятся обследования почвы и воды, инженерные изыскания, уточняется размер санитарно-защитной зоны. При строительстве кладбища будет в полном объеме сохранена территория ООПТ "Бродовские лесные культуры", которая также будет служить защитой для жилых массивов.

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Теги: Алексей Дёмкин, Восточное кладбище, Бродовские летние культуры



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