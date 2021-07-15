Дёмкин: Новое кладбище в Перми не затронет территорию "Бродовских лесных культур"

Глава Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира рассказал о деталях строительства Восточного кладбища, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Надеюсь, все понимают, что городу-миллионнику необходимо иметь новое общегородское кладбище. На данный момент ресурсы существующих кладбищ заканчиваются, наблюдается дефицит мест захоронения. Строительство кладбища Восточное по адресу Сылвенский тракт, 15 началось ещё в 2006 г. Его месторасположение определено Генеральным планом города. При выборе участка учитывалось соответствие требованиям законодательства, в том числе, СанПиН", - сказал мэр.

Вскоре состоятся обследования почвы и воды, инженерные изыскания, уточняется размер санитарно-защитной зоны. При строительстве кладбища будет в полном объеме сохранена территория ООПТ "Бродовские лесные культуры", которая также будет служить защитой для жилых массивов.