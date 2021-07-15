15 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области за сутки 14 человек умерло от COVID-19

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 285 случаев COVID-19, четырнадцать человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 69 тыс. 941 человека. В настоящий момент в регионе 3 тыс. 747 заболевших. За сутки выписаны 138 человек, всего в регионе выздоровели 62 тыс. 960 пациентов.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло четырнадцать человек.

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин,



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