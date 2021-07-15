Специалиста IT-сферы осудили условно за угрозу работе космодрома Восточный

Специалиста IT-сферы на космодроме Восточный в Амурской области, грубо нарушившего требования безопасности, приговорили к трем годам лишения свободы условно.

По данным ФСБ, осужденный "грубо нарушил требования безопасности при эксплуатации одной из автоматизированных систем космодрома, относящейся к критической информационной инфраструктуре РФ, что могло повлечь угрозу нормальному ее функционированию".

В адрес руководства филиала АО "ЦЭНКИ" - КЦ "Восточный" внесли представление об устранении выявленных нарушений, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о новых уголовных делах, связанных с махинациями при строительстве на космодроме Восточный. В одном случае речь идет о должностных лицах АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" – благодаря им подрядчик получил за невыполненные работы по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн руб. В другом случае речь идет о похищении 60 млн руб. по фиктивным документам.

Также сообщалось о хищении более восьми миллионов рублей, предназначенных для отправки американских астронавтов на МКС. Расследование Следственного комитета выявило, что деньги вывели руководители компании "Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами" (ЦТП) в сговоре с сотрудниками ракетно-космической корпорации "Энергия" и других госпредприятий через фиктивных субподрядчиков.