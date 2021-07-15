Экс-гендиректор "Титановой долины" обжаловал свой приговор

Бывший генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов обжаловал вынесенный ему приговор.

Напомним, на прошлой неделе суд признал бывшего топ-менеджера виновным в получении взятки в 13 млн рублей и назначил ему 10 лет в колонии строгого режима со штрафом 13 млн. Другим фигурантом дела был экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который, по версии следствия, выступал посредником при передаче денег. Бывший чиновник получил девять лет "строгача" с аналогичным штрафом.

Как сообщили Накануне.RU в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, 13 июля Кызласов подал апелляционную жалобу на приговор. Что касается Шилиманова, он пока решение суда не обжаловал.

По версии следствия, Артемий Кызласов вымогал деньги у директора компании "Проектное дело" Дмитрия Панова за подписание документов о принятии работ в районе Арамили на месте строительства новой очереди ОЭЗ. Кызласов и Шилиманов были задержаны в феврале 2020 года. Старт процесса переносился пять раз из-за того, что экс-гендиректор "Титановой долины" болел коронавирусом.