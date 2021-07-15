Попавший под "уголовку" депутат из Тобольска исключён из "ЕР"

Депутат думы Тобольска Сергей Вакарин исключен из "Единой России" в соответствии с пунктами 4.3.2. и 13.9.10.6. устава партии. Такое решение принял президиум регионального политсовета партии, сообщили Накануне.RU в реготделении "ЕР".

По мнению членов президиума, разбирательство в отношении Сергея Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание – по всей строгости закона. Такое поведение недопустимо для единоросса, оно позорит не только самого Вакарина, но и бросает тень на всех однопартийцев и репутацию самой партии.

Напомним, по версии следствия, вечером 13 июля на 8 км автодороги Тобольск – деревня Байгара, расположенной недалеко от Тобольска, наряд ГИБДД остановил "Мерседес", которым управлял Вакарин, за нарушение ПДД. Водитель, пересекая сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на "встречку" в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от инспекторов. Депутат не подчинился законным требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля, а внезапно начал движение. Силовик попытался остановить машину, из-за чего получил травмы, а нарушитель скрылся с места происшествия. Пострадавший получил необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Вакарину грозит до пяти лет колонии.