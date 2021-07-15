Главный эпидемиолог депздрава Югры о вакцинации: "Лучше не заболеть или заболеть не тяжело"

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре уже больше половины граждан привили от коронавируса. Однако в некоторых муниципалитетах медработники отмечают снижение темпов вакцинации. Это связывают, в том числе, с недоверием югорчан к вакцине из-за множества мифов о прививках, свободно гуляющих по сети. Главный внештатный специалист - эпидемиолог департамента здравоохранения Югры Ольга Ежова в беседе с корреспондентом Накануне.RU прокомментировала некоторые из них.

— На старте вакцинации говорилось, что прививку нельзя ставить пожилым, людям с хроническими заболеваниями. Эта установка живет в умах людей до сих пор. И многие боятся вакцинироваться. Кому все-таки на сегодняшний день ставить прививку можно, а кому вакцина категорически противопоказана?

— Противопоказаниями к применению вакцины являются: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе (анафилактический шок, отек Квинке); острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры; период грудного вскармливания; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Противопоказания для введения компонента II: тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°C и т.п.) на введение компонента I вакцины.

С осторожностью (но не противопоказание): при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями, со злокачественными новообразованиями.

— Как граждане могут понять, можно ли им ставить прививку?

— Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, у которого находитесь на диспансерном наблюдении. В настоящее время онкологи, ревматологи, эндокринологи, аллергологи, кардиологи рекомендуют введение вакцины, если отсутствует отрицательная динамика в течении заболевания. Если давно не были у своего лечащего врача, у которого состоите на учете, необходимо сходить на прием для уточнения, нет ли ухудшения состояния здоровья.

— А нужно ли проверить наличие антител к коронавирусу перед прививкой?

— Нет. Проходить обследование на наличие антител к коронавирусу не надо.

— Вопрос: есть ли в Югре сегодня дефицит вакцины?

— Слово дефицит в данном случае неприемлемо, так как вакцина поступает по разнарядке Минздрава России с учетом плана иммунизации, который рассчитан на иммунизацию 60% взрослого населения округа. О чем можно сказать, так это о том, что поставляется в основном вакцина "Гам Ковид Вак". Вакцины "Эпи Вак" и "КовиВак" поступают в малых количествах.

— А самостоятельно выбрать, какой вакциной привиться, человек может?

— Может, если в медицинской организации имеется несколько вакцин.

— Какие побочные эффекты могут быть после прививки?

— После введения вакцины возможны поствакцинальные проявления: в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные общие реакции (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, болями в суставах или мышечными болями, слабостью, общим недомоганием, головной болью) и местные - (болезненность в месте инъекции, покраснение, отёчность). Реже отмечаются: тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.

— А может ли вакцинированный человек заразить коронавирусом тех, с кем проживает?

— Заразить вакцинированный человек не может, так как в его организме нет вируса при иммунизации вакцинами "Гам Ковид Вак", "ЭпиВак". А в вакцине "КовиВак" вирус так изменен и ослаблен, что не может размножаться, а лишь является источником антигенов, на которые вырабатывается антитела. После введения любой вакцины ПЦР на РНК коронавируса CОVID-19 будет отрицательной. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ.

— Тогда почему несмотря на вакцинацию, люди все-таки заболевают COVID-19?

— Здесь может быть несколько причин. Во-первых, ни одна вакцина не гарантирует 100% защиту от заражения. Эффективность вакцин от 91,1% до 97%. Во-вторых, иммунная система людей по-разному отвечает на вакцину, возможно кто-то переболел незадолго до прививки, иммунная система ослаблена, или принимает препараты, подавляюще действующие на иммунную систему. Но чаще заболевают те люди, которые заразились в период, когда выработка антител полностью не произошла — после первого введения или до 21 дня после второго введения вакцины.

— Как вы можете прокомментировать один из самых популярных мифов о вакцине: "российскую вакцину регистрировали второпях, на коленке, доверия ей нет?"

— Вакцины отечественные создавались с учетом опыта ранее разработанных вакцин: против лихорадки Эбола, желтой лихорадки, вакцины против клещевого энцефалита, вакцины против полиомиелита и так далее. Вакцины прошли необходимые этапы клинических испытаний, только после этого были зарегистрированы и разрешены для применения. Те, кто распространяет данный миф, пусть зададут себе вопрос, а в какие сроки разработаны вакцины против коронавирусной инфекции в США, Великобритании, Китае, Индии?

— А что вы можете сказать об еще одном интернет-мифе, по которому людям вместо вакцины вводят "пустышку". Просто для статистики...

— Возможно, этот миф возник в связи с тем, что при проведении клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе, вакцин, части пациентов вводится не вакцина, а плацебо. Чтобы убедиться в эффективности препарата, могут набираться две группы добровольцев. Одна получает настоящую вакцину, вторая, контрольная группа — плацебо (препарат, который по форме, цвету, вкусу и запаху полностью повторяет настоящий, но не содержит действующих веществ). Достоверных данных о том, как распределяются препараты, нет не только у самих пациентов, но и у врачей. Это позволяет избежать, с одной стороны, самовнушения пациента, с другой — предвзятости и субъективности врача к применяемому препарату. Чтобы препарат (в данном случае вакцина) был признан эффективным, польза от его применения должна отличаться от действия плацебо. Такое исследование называется двойным слепым плацебо-контролируемым.

Но иммунизация после регистрации препарата проводится только вакциной.

— Почему все-таки лучше привиться, чем переболеть?

— Потому что лучше не заболеть или заболеть не тяжело и не умереть.