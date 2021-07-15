Украина готова запретить с 2030 года ввоз в страну бензиновых и дизельных автомобилей

Министерство инфраструктуры Украины хочет запретить с 2030 года ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей. Ведомство уже готовит соответствующий законопроект.

В пресс-службе министерства заявили, что такой документ может послужить ассоциации между Украиной и ЕС.

Законопроект призван стимулировать использование электромобилей, в связи с чем предусмотрен поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых на Украине.

Предполагается с 1 января 2027 года запретить ввоз подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а с 1 января 2030 года - новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, передает ТАСС.