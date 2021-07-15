15 Июля 2021
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Политика За рубежом
Женщина выкрикивает лозунги во время марша антиправительственных демонстрантов в Гаване, Куба (2021) | Фото: AP Photo / Ismael Francisco

Мэр Майами предложил Байдену разработать план нанесения авиаударов по Кубе

Мэр Майами Фрэнсис Суарес в эфире Fox News призвал президента США нанести удар по Кубе для свержения правительства страны.

По его мнению, Вашингтону следует изучить этот вариант в качестве меры давления на Гавану в дополнение "ко множеству других опций".

Газете Miami Herald мэр позже сообщил, что ожидал звонка от Джо Байдена, чтобы обсудить с ним возможность военного вторжения на Кубу.

По его мнению, Белому дому необходимо рассмотреть возможность создания коалиции для военных действий на кубинской территории. В качестве исторических примеров он привел ликвидацию террориста Усамы бен Ладена в Пакистане, а также агрессию против Югославии силами НАТО, пишет Regnum.

Напомним. 11 июля на Кубе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки. В Гаване и еще нескольких городах страны прошли массовые шествия, доходившие до драк с полицией. По меньшей мере один человек погиб, сообщило издание Barrons со ссылкой на кубинское министерство внутренних дел.

Власти Кубы призвали выходить на улицы сторонников и обвинили в подстрекательстве к беспорядкам американцев.

В США, в свою очередь, отвергли обвинения во вмешательстве в дела Кубы, но заявили о поддержке протестующих.

14 июля МИД Кубы предупредил о риске военной интервенции со стороны США. Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Вашингтон напрямую связан с организацией протестов на Кубе.

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Теги: мэр майами, куба, авиаудары



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