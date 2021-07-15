В Челябинске суд вынес приговор серийному угонщику

В Челябинске суд приговорил к 6,5 годам в колонии строгого режима серийного угонщика автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Мужчина признан виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. В 2017 году осужденный купил код-граббер, устройство, предназначенное для тестирования автосигнализаций. С помощью этого устройства он похитил более 10 автомобилей.

По совокупности преступлений мужчина получил 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.